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Out Of The Voiceless Grave

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05/08/17
ROOT + GUEST TBA
VILLA LYDIA - VINCHIATURO (CB)

05/08/17
METAL FOR EMERGENCY
AREA FESTE - FILAGO (BG)

05/08/17
SHOULDERCRUSHER METAL FEST
AUDITORIUM N. RAGUSA - MARINA DI MODICA (RG)

06/08/17
BLUE ROSE FEST
PARCO LA BRESSANELLA - CUSANO MILANINO (MI)

06/08/17
PINO SCOTTO & ROCKY HORROR + GUESTS
GROOVE LIVE CLUB - FOGGIA

07/08/17
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

09/08/17
POSSESSED + SUDDEN DEATH
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

12/08/17
GARGANO ROCK FEST
PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
DETTAGLI EVENTO
METAL INPALA (day 1)
01/09/2017
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)
https://www.facebook.com/Metal-INpala-859107344233466/
GRUPPI
ABSENTIA LUNAE +
BLAZE OF SORROW +
APOCRYPHAL +
ESEQUIEM
NOTE
@PALAFERROLI - San Bonifacio (VR)
via Giaretta - SP 38

Ingresso gratuito

Durante il festival saranno presenti dei banchetti gastronomici ed espositori locali provenienti dal sottobosco artistico e associazionistico (tatuatori, fotografi, collezionisti e gamers)
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03/08/2017 - 20:54
STEVEN WILSON: nuovo lyric video online
05/08/2017 - 07:04
SPAWN OF POSSESSION: annunciato lo scioglimento
04/08/2017 - 20:11
PARADISE LOST: premiere di un nuovo video
03/08/2017 - 07:20
MARTY FRIEDMAN: online il video di 'Whiteworm'
04/08/2017 - 07:05
INTERNAL BLEEDING: ufficializzato il nuovo batterista
03/08/2017 - 20:42
MOTORHEAD: ascolta la cover di 'Heroes'
04/08/2017 - 14:39
THE LURKING FEAR: online un nuovo lyric video
21/07/2017 - 15:47
STEVEN WILSON: online il video del singolo ''Permanating''
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WATAIN: atteso per gennaio il nuovo album
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MARILYN MANSON + THE CHARM THE FURY
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 25/07/2017
01/08/2017
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