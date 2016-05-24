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DETTAGLI EVENTO
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
01/10/2017
ZONA ROVERI - BOLOGNA
www.ticketone.it
GRUPPI
Wintersun +
Whispered +
Black Therapy
NOTE
domenica 01/10/17
Zona Roveri - Ingresso riservato ai soci UISP/ARCI
Via Dell'Incisore, 2, 40138 BOLOGNA

Ingresso 25 euro + d.d.p.
Inizio concerti ore 21:00
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