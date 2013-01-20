      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Obituary
Obituary
Demo

Toxik
Breaking Class
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/08/17
CHASTAIN
We Bleed Metal 17

01/09/17
DARK AVENGER
The Beloved Bones: Hell

01/09/17
FROM NORTH
From North

01/09/17
EPICA
The Solace System

01/09/17
SATOR
Ordeal

01/09/17
PARADISE LOST
Medusa

01/09/17
MAGENTA HARVEST
...And Then Came The Dust

01/09/17
RESCUE RANGERS
Join Hate

04/09/17
TALES OF GAIA
Hypernova

08/09/17
ARGUS
From Fields Of Fire

CONCERTI

27/08/17
BEERAPOCALYPSE NIGHT
IL CHIRINGUITO - PRATO

01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)

02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

04/09/17
RICHIE KOTZEN
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
02/10/2017
PLANET LIVE CLUB - ROMA
www.ticketone.it
GRUPPI
Wintersun +
Whispered +
Black Therapy
NOTE
lunedì 02/10/17
Planet Live Club
Via del Commercio 36, 00154 ROMA

Ingresso 22 euro + d.d.p.
Inizio concerti ore 21:30
ULTIMI COMMENTI
25/08/2017 - 21:11
CYHRA: ad ottobre il debutto
25/08/2017 - 12:14
H.E.A.T: ecco il video di ''Redefined''
24/08/2017 - 21:20
GHOST: ecco il video di 'He Is'
21/08/2017 - 13:42
IMMOLATION: aggiunte altre due date in Italia
26/08/2017 - 11:44
BLUT AUS NORD: svelati i dettagli del nuovo disco
25/08/2017 - 20:53
POWERMAN 5000: disponibili i dettagli ed un brano del nuovo disco
25/08/2017 - 12:26
JAG PANZER: guarda il lyric video di ''Foggy Dew''
25/08/2017 - 13:08
ARCH ENEMY: online il video del nuovo singolo
23/08/2017 - 17:07
FOO FIGHTERS: guarda il video di un nuovo brano
24/08/2017 - 17:10
ANATHEMA: i dettagli del nuovo disco di Daniel Cavanagh ed un brano
ULTIMI COMMENTI
26/08/2017
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 67 - Sunbather - Deafheaven
20/01/2013
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 25 - Jeremy - Pearl Jam
25/08/2017
Live Report
AGGLUTINATION FEST
Chiaromonte (PZ), 19/08/2017
11/08/2017
Live Report
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
Summer Days in Rock, Majano (UD), 07/08/2017
19/08/2017
Intervista
AKERCOCKE
Siamo una band da jeans e t-shirt
ULTIMI COMMENTI
86
77
58
84
97
71
98
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     