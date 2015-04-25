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07/08/17
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

08/08/17
MEGADETH + GUESTS TBA
CARROPONTE - SESTO SAN GIOVANNI (MI)

08/08/17
RIVAL SONS + MOTELNOIRE
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

09/08/17
POSSESSED + SUDDEN DEATH
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

12/08/17
GARGANO ROCK FEST
PIAZZA IV NOVEMBRE - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)

12/08/17
SPONGSTOCK
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)

13/08/17
HIGH ON FIRE
MUSICA W FESTIVAL - CASTELLINA MARITTMA (PI)

17/08/17
CONAN
I-WANT STUDIOS - Sacro Cuore di Romano d'Ezzelino (VI)

17/08/17
CLAUDIO SIMONETTI'S GOBLIN + SPIRITUAL FRONT + SOVIET SOVIET + OTHER
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA AL MARE (CH)

17/08/17
TERROR
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
DETTAGLI EVENTO
TOXIK
12/09/2017
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/160869661129202/?active_tab=about
GRUPPI
TOXIK + Guest
NOTE
Ingresso 15€
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