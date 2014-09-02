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MAX & IGGOR CAVALERA + OVERKILL + INSOMNIUM + GUEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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LIGERA - MILANO

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ALCATRAZ - MILANO

07/12/17
DECLAPIDE + ANYWAY YOU LOSE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

07/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
SACRA BIRRA - SANT'AMBROGIO (TO)

07/12/17
INSANITY ALERT
LIGGIA - GENOVA

08/12/17
ARCHGOAT + BAPHOMET'S BLOOD + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA

08/12/17
XANDRIA (ANNULLATO! )
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
DISGORGE + NECRO + YAOTL MICTLAN
11/12/2017
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
https://www.facebook.com/events/309571729453647
GRUPPI
DISGORGE +
NECRO +
YAOTL MICTLAN
NOTE
Lunedì 11 dicembre 2017
@Blue Rose Club - Bresso (MI)
Via Carolina Romani 1/11

Costi e orari saranno diffusi tramite l'evento Facebook ufficiale (il link è riportato in alto)
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