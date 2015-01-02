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IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
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DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
15/09/2017
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
https://www.facebook.com/versus.music.project
GRUPPI
DREAMSHADE +
MURDER VOID +
INFERNAL NIGHTMARE
NOTE
Venerdì 15 settembre 2017
@Circolo Svolta - Milano
via F. Maggi, 118

Ingresso 10 euro
Apertura porte ore 21:00

Ingresso riservato ai soci ACSI
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