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15/09/17
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15/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/09/17
DREAMSHADE + MURDER VOID + INFERNAL NIGHTMARE
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

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IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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DETTAGLI EVENTO
CATTLE DECAPITATION + BROKEN HOPE + HIDEOUS DIVINITY + GLORYHOLE GUILLOTINE
16/09/2017
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
www.ticketone.it
GRUPPI
Cattle Decapitation +
Broken Hope +
Hideous Divinity +
Gloryhole Guillotine
NOTE
Ingresso 23 euro riservato ai soci ordinari
Ingresso 20 euro riservato ai soci Gold e Premium
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