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SAILING TO NOWHERE + GUESTS
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ZAZZA BAR DI MIGLIA - CARPI (MO)

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SOUND STORM
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GOTR FEST
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)
DETTAGLI EVENTO
NO RETURN + ANGELUS APATRIDA + SPEED KILLS
27/10/2017
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
https://www.facebook.com/events/1995635164003228
GRUPPI
No Return +
Angelus Apatrida +
Speed Kills
NOTE
Venerdì 27 ottobre 2017
@Circus Club - Scandicci (FI)
via Isaac Newton, 62

Ingresso 12 euro
Riservato ai soci ACSI con documento di riconoscimento da presentare in cassa
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