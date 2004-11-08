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SAINT VITUS + MOS GENERATOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

11/10/17
SHORES OF NULL + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

12/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
BLOOM - MEZZAGO (MB)

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SOEN + MADDER MORTEM
PLANET LIVE - ROMA

12/10/17
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BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

13/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/10/17
DOMINANZ
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)

13/10/17
SOUND STORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

14/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
HAREM SCAREM
22/10/2017
IPPODROMO - TRIESTE
www.ticketone.it
GRUPPI
Harem Scarem
NOTE
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