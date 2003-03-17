      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Threshold
The Legends of the Shires
Demo

Wicked Machine
Chapter II
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/10/17
AQUIVER
Frames

13/10/17
THROUGH THE EYES OF THE DEAD
Disomus

13/10/17
MORK
Ermitten Dal

13/10/17
FIREBREATHER
Firebreather

13/10/17
UNFOLD
Banshee O Beast

13/10/17
HALLATAR
No Stars Upon the Bridge

13/10/17
THE WALKING DEAD ORCHESTRA
Resurrect

13/10/17
ANCIENT VVISDOM
33

13/10/17
ALTARAGE
Endinghent

13/10/17
SAMAEL
Hegemony

CONCERTI

13/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/10/17
DOMINANZ
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)

13/10/17
SOUND STORM
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

14/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

14/10/17
AQUIVER
TUNNEL CLUB - REGGIO EMILIA

14/10/17
NANOWAR OF STEEL + BLACK CIABBATH + IMMORTADELL
INDIAN BIKERS - FOGGIA

14/10/17
SOUND STORM + HIDDEN LAPSE
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

14/10/17
CRAWLER
BELLOT'S PUB - CAPPELLA CANTONE (CR)

15/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/10/17
DOMINANZ
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
DETTAGLI EVENTO
HAREM SCAREM + SOUL SELLER
24/10/2017
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
GRUPPI
Harem Scarem (ore 22:00) +
Soul Seller (ore 21:15)
NOTE
Martedì 24 ottobre 2017
@Blue Rose - Bresso (MI)
via C. Romani, 1

Apertura porte ore 20:30

Ingresso 20 euro
I biglietti saranno unicamente disponibili in cassa la sera dell'evento
ULTIMI COMMENTI
13/10/2017 - 19:19
MOONSPELL: ecco il lyric video di Evento
12/10/2017 - 23:27
HELLOWEEN: download ed anteprima di un brano inedito
13/10/2017 - 17:58
FOLKSTONE: svelate tracklist e cover del nuovo album
12/10/2017 - 19:51
TNT: Tony Harnell lascia nuovamente la band
05/05/2017 - 11:34
L.A. GUNS: ad ottobre il nuovo disco
13/10/2017 - 19:22
ANVIL: svelati maggiori dettagli sul nuovo album
10/10/2017 - 23:03
PHIL RUDD: annunciati due concerti a maggio del prossimo anno
13/10/2017 - 14:29
BEAST IN BLACK: guarda il lyric video di ''Beast In Black''
10/10/2017 - 22:51
FLESHGOD APOCALYPSE: annunciata la separazione dal frontman
13/10/2017 - 01:15
BELPHEGOR: fuori dal tour i Destroyer 666, al loro posto gli Hate
ULTIMI COMMENTI
12/10/2017
Live Report
ONSLAUGHT + ARTILLERY + CHRONOSPHERE + EXARSIS
Dagda Live Club, Retorbido (PV), 06/10/2017
17/03/2003
Articolo
VENOM
La biografia
11/10/2017
Live Report
GRAVE DIGGER
Circolo Colony, Brescia, 07/10/2017
08/11/2004
Articolo
DEICIDE
La biografia
09/10/2017
Live Report
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
Zona Roveri, Bologna, 01/10/2017
ULTIMI COMMENTI
74
86
75
65
99
79
75
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     