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CATTLE DECAPITATION + BROKEN HOPE + HIDEOUS DIVINITY + GLORYHOLE GUILLOTINE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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OVERCORE FEST
ARENA CAMPO VOLO - REGGIO EMILIA

22/09/17
ELUVEITIE + FUROR GALLICO
STUDIO FOCE - LUGANO (SVIZZERA)

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THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

23/09/17
IN.SI.DIA + GUEST TBA
ANFITEATRO COMUNALE - MORES (SS)

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PAPA ROACH + FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
ALCATRAZ - MILANO

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EVERGREY + NEED + SUBLIMINAL FEAR
LEGEND CLUB - MILANO

24/09/17
ALAZKA + IMMINENCE + ACROSS THE ATLANTIC
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

29/09/17
ARCHGOAT + BOLZER + SVARTIDAUDI
ARCI TITTY TWISTER - PARMA
DETTAGLI EVENTO
FUROR GALLICO + GUESTS
06/10/2017
TRAFFIC CLUB - ROMA
https://www.facebook.com/events/113681752660993/
GRUPPI
FUROR GALLICO +
BLODIGA SKALD +
CALICO JACK +
ULFHEDNAR
NOTE
Venerdì 6 ottobre 2017
@Traffic Club - Roma
via Prenestina, 738

Costi e orari TBA
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