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JOHN DALLAS + GUESTS
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16/12/17
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CRASH - POZZUOLI (NA)

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ELVENKING
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MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

16/12/17
BLASPHEMY + ONE TAIL ONE HEAD + POSSESSION + GUEST
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

16/12/17
IFMT WINTER FEST (day 2)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA

16/12/17
SPEED STROKE
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

16/12/17
WIND ROSE + MORGARTEN + AEXYLIUM
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

17/12/17
ELVENKING
TRAFFIC CLUB - ROMA

22/12/17
HOCICO + FIRST BLACK POPE
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
FATES WARNING + METHODICA
20/01/2018
LEGEND CLUB - MILANO
www.ticketone.it
GRUPPI
Fates Warning +
Methodica
NOTE
20 gennaio 2018 @ Legend Club - Milano

Apertura porte ore 20.00 | Inizio concerti ore 21.00

Ingresso 25 euro + d.d.p
Ingresso in cassa 30,00 €

Prevendite disponibili da lunedì 11 settembre alle ore 10.00 sul circuito Ticketone
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