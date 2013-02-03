      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Belphegor
Totenritual
Demo

Wicked Machine
Chapter II
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/09/17
DIABLO BLVD
Zero Hour

22/09/17
DEVILISH IMPRESSIONS
The I

22/09/17
SORROWS PATH
Touching Infinity

22/09/17
URARV
Aurum

22/09/17
NIBIRU (ITA)
Qaal Babalon

22/09/17
PROCESS OF GUILT
Black Earth

22/09/17
REPUBLICA
Brutal & Beautiful

22/09/17
LONEWOLF
Raised on Metal

22/09/17
BLACK COUNTRY COMMUNION
BCCIV

22/09/17
UFOMAMMUT
8

CONCERTI

22/09/17
ELUVEITIE + FUROR GALLICO
STUDIO FOCE - LUGANO (SVIZZERA)

23/09/17
THE ROLLING STONES
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

23/09/17
IN.SI.DIA + GUEST TBA
ANFITEATRO COMUNALE - MORES (SS)

24/09/17
PAPA ROACH + FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES
ALCATRAZ - MILANO

24/09/17
EVERGREY + NEED + SUBLIMINAL FEAR
LEGEND CLUB - MILANO

24/09/17
ALAZKA + IMMINENCE + ACROSS THE ATLANTIC
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

29/09/17
ARCHGOAT + BOLZER + SVARTIDAUDI
ARCI TITTY TWISTER - PARMA

30/09/17
ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

30/09/17
CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

01/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
SYMPHONIA + SECRET WIZARD + KIMERA + DREAL
07/10/2017
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
https://www.facebook.com/events/131936807434650
GRUPPI
SYMPHONIA (symphonic metal) +
KIMERA (gothic/symphonic metal) +
SECRET WIZARD (heavy/power metal) +
DREAL (symphonic metal)
NOTE
Sabato 7 ottobre 2017
@Circus Club - Scandicci (FI)
via Isaac Newton, 62

Apertura porte 22.00
Inizio concerti 22.30

Ingresso con tessera ACSI + documento
Contributo 5 € con consumazione inclusa
ULTIMI COMMENTI
20/09/2017 - 20:07
ROADCASE ROYALE: ascolta un nuovo brano con Nancy Wilson
20/09/2017 - 17:05
H.E.A.T: disponibile il video di ''Eye of the Storm''
19/09/2017 - 19:16
CANNIBAL CORPSE: guarda un nuovo video
20/09/2017 - 17:09
JEFF SCOTT SOTO: nuovo lyric video disponibile
19/09/2017 - 19:23
ELVENKING: annunciato il nuovo album
19/09/2017 - 08:13
MACHINE HEAD: primi dettagli sul prossimo disco
19/09/2017 - 11:33
WAR POSSESSION: online un nuovo estratto dal prossimo album
19/09/2017 - 13:20
STEVEN WILSON: online il video di ''Nowhere Now''
02/09/2017 - 10:08
NOCTURNAL RITES: guarda il video di 'Repent My Sins'
19/09/2017 - 08:05
WOLVES IN THE THRONE ROOM: tutto 'Thrice Woven' in streaming
ULTIMI COMMENTI
19/09/2017
Live Report
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
@Circolo Colony, Brescia, 15/09/2017
13/09/2017
Live Report
METALITALIA.COM FESTIVAL
Day 2 - Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 10/09/2017
18/09/2017
Intervista
CRADLE OF FILTH
Il fascino del decadimento
08/09/2017
Articolo
FATAL PORTRAIT
# 28 - Agalloch
03/02/2013
Articolo
CRYPTIC WRITINGS
# 26 - The Show Must Go On - Queen
ULTIMI COMMENTI
57
65
79
84
87
80
62
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     