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VAJRA + STONEDRIFT
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CONSTRAINT + LACHESIS
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

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EAGLEHEART + GUESTS
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NANOWAR OF STEEL + CRAWLER
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

21/10/17
DESECRATE + DEEP AS OCEAN
ANGELO AZZURRO - GENOVA
DETTAGLI EVENTO
DRAGONFORCE + TWILIGHT FORCE + SAILING TO NOWHERE
28/10/2017
SERRAGLIO - MILANO
www.ticketone.it
GRUPPI
Dragonforce +
Twilight Force +
Sailing to Nowhere
NOTE
Inizio concerti ore 21:00
Biglietti a partire da 30 euro su TicketOne
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