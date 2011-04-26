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RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
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ELUVEITIE + AMARANTHE
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

25/10/17
MONOLORD + CONAN
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

25/10/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

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MONOLORD + CONAN
BLOOM - MEZZAGO (MB)

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UNEVEN STRUCTURE + VOYAGER
LEGEND CLUB - MILANO

26/10/17
SAILING TO NOWHERE
EXENZIA - PRATO

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MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

27/10/17
DEAD KENNEDYS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
DRAGONFORCE + TWILIGHT FORCE + SAILING TO NOWHERE
29/10/2017
ZONA ROVERI - BOLOGNA
www.ticketone.it
GRUPPI
Dragonforce +
Twilight Force +
Sailing to Nowhere
NOTE
Inizio concerti ore 21:00
Biglietti a partire da 28,75 euro su TicketOne
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