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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

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LEGEND CLUB - MILANO

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CANDLEMASS + GUESTS
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HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)
DETTAGLI EVENTO
HAUNTED + NECROSPELL
30/09/2017
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)
https://www.facebook.com/events/902182149951890/
GRUPPI
HAUNTED +
NECROSPELL
NOTE
Sabato 30 settembre 2017
@Zoom Music Club - Marcellinara (Catanzaro)
contrada Mandarino

Inizio concerti ore 22:00
Ingresso gratuito
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