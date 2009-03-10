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ARCHGOAT + BOLZER + SVARTIDAUDI
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ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

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CANDLEMASS + GUESTS
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HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

30/09/17
ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
DETTAGLI EVENTO
ONELEGMAN + SEXPERIENCE
30/09/2017
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
https://www.facebook.com/events/530939113915330/?ti=icl
GRUPPI
Onelegman +
Sexperience
NOTE
Sabato 30 settembre 2017
@Gasoline Road Bar - Lentigione (RE)
via Cisa Ligure

Inizio concerti ore 21:30
Ingresso gratuito. Non è richiesta alcuna tessera.
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