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LEGEND CLUB - MILANO

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ALAZKA + IMMINENCE + ACROSS THE ATLANTIC
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AVATARIUM + THE SLAYERKING
LEGEND CLUB - MILANO

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ARCHGOAT + BOLZER + SVARTIDAUDI
ARCI TITTY TWISTER - PARMA

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ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

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CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

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HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

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ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

30/09/17
DEATH METAL NIGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI EVENTO
AVATARIUM + THE SLAYERKING
27/09/2017
LEGEND CLUB - MILANO
www.ticketone.it
GRUPPI
Avatarium +
The Slayerking
NOTE
mer, 27/09/17
Legend Club
Viale Enrico Fermi 98, 20100 MILANO

Inizio concerti ore 20:00

Biglietti 18 euro + d.d.p.
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