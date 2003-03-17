16/10/17
BLOODHUNTER
The End of Faith
19/10/17
KARTIKEYA
Samudra
20/10/17
AMPLIFIED MEMORY
Vas Hermeticum
20/10/17
BLOODRED HOURGLASS
Heal
20/10/17
J.D. OVERDRIVE
Wendigo
20/10/17
ANTIVERSUM
Cosmos Comedenti
20/10/17
LOSTAIR
Ad Jubilaeum
20/10/17
THEN COMES SILENCE
Blood
20/10/17
TEMNEIN
White Stained Inferno
20/10/17
VUUR
In This Moment We Are Free - Cities
15/10/17
SMASH INTO PIECES + SERENADE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/10/17
DOMINANZ
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
15/10/17
THY ART IS MURDER + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
15/10/17
DEOS + ADE
TAURUS FACTORY - TORINO
17/10/17
MAYHEM
ORION - CIAMPINO (ROMA)
17/10/17
BRANT BJORK + SEAN WHEELER
BLAH BLAH CLUB - TORINO
18/10/17
BRANT BJORK + SEAN WHEELER
BRONSON CLUB - MADONNA DELL'ALBERO (RA)
19/10/17
BELPHEGOR + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
20/10/17
TOTAL DISASTER NIGHT
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
20/10/17
SAILING TO NOWHERE
TRAFFIC CLUB - ROMA