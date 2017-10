DETTAGLI EVENTO RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS 25/10/2017 ZONA ROVERI - BOLOGNA www.ticketone.it GRUPPI

Rhapsody Of Fire +

Orden Ogan +

Unleash The Archers NOTE

mer, 25/10/17

Zona Roveri

Via Dell'Incisore, 2, 40138 BOLOGNA



Ingresso riservato ai soci UISP/ARCI



Inizio concerti ore 20:30

Ingresso 20 euro + d.d.p.