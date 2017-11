DETTAGLI EVENTO ROCK TOWERS FESTIVAL 19/11/2017 ESTRAGON - BOLOGNA https://www.facebook.com/events/1956917784590654/ GRUPPI

Vinny Appice Band

Crying Steel

Echotime

Ardityion

Simphobia

Onelegman

Human Tornado

The Danger

Browbeat NOTE

Domeinca 19 novembre 2017

@Estragon - Bologna

via Stalingrado, 83



Apertura ore 15,30

Inizio live ore 16,00



Ingresso con donazione di euro 5 a favore di Fondazione ANT Italia ONLUS.

Tutto l'Incasso sarà devoluto in beneficienza alla Fondazione stessa.