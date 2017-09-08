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VOIVOD + EARTH SHIP
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DETTAGLI EVENTO
VOIVOD + EARTH SHIP
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BLOOM - MEZZAGO (MB)
https://www.facebook.com/events/1398658766836193/
GRUPPI
Voivod +
Earth Ship
NOTE
Apertura porte ore 21,00
INGRESSO € 20,00

Prevendite su VivaTicket e TicketOne
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