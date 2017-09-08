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VOIVOD + EARTH SHIP
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ARCANE ROOTS + TOSKA
LEGEND CLUB - MILANO

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CANDLEMASS + GUESTS
CROSSROADS LIVE CLUB - ROMA

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HAUNTED + NECROSPELL
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)

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ONELEGMAN + SEXPERIENCE
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

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DEATH METAL NIGHT
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

30/09/17
VOIVOD + EARTH SHIP
BLOOM - MEZZAGO (MB)

01/10/17
WINTERSUN + WHISPERED + BLACK THERAPY
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
07/10/2017
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
https://www.facebook.com/events/221232291700997/?active_tab=about
GRUPPI
GRAVE DIGGER +
LADY REAPER +
NOVERIA +
RICERCADOS
NOTE
Costo in cassa: 20 euro
Prevendita presso tutti i circuiti autorizzati TicketOne: 20 euro + d.d.p.

Ingresso riservato ai soci del Circolo, tutte le info sul tesseramento le trovate qua
https://www.facebook.com/events/349306042099246/
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