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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA) - ROMA

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MARILLION
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO

05/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

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ONSLAUGHT + ARTILLERY + EXARSIS + CHRONOSPHERE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

06/10/17
ANTIMATTER
WISHLIST CLUB - ROMA

06/10/17
BLACK ANVIL
TETRIS - TRIESTE

06/10/17
FUROR GALLICO + GUESTS
TRAFFIC CLUB - ROMA

06/10/17
UMBRA NOCTIS + VERATRUM + TULPA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

06/10/17
GRAVE DIGGER + LADY REAPER + NOVERIA
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

07/10/17
SATYRICON
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
NANOWAR OF STEEL + BLACK CIABBATH + IMMORTADELL
14/10/2017
INDIAN BIKERS - FOGGIA
https://www.facebook.com/events/848994988602056/
GRUPPI
NANOWAR OF STEEL +
BLACK CIABBATH (hard rock demenziale da Napoli) +
IMMORTADELL
NOTE
Sabato 14 ottobre 2017
@Indian Bikers - Foggia
strada S. Lorenzo, 13

Inizio concerti ore 22:00
Ingresso 5 euro
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