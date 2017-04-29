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BLAZE OF PERDITION
Conscious Darkness
05/10/17
IVORY TIMES
Paraboloid pt.1
06/10/17
NECROMANTE
The Magickal Presence of Occult Forces
06/10/17
MARILLION
Living In FEAR
06/10/17
MARILYN MANSON
Heaven Upside Down
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The Atrocity Reports
06/10/17
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06/10/17
AUTOGRAPH
Get off Your Ass
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TRAFFIC CLUB - ROMA
03/10/17
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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA) - ROMA
04/10/17
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TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
05/10/17
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
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THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
06/10/17
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EXENZIA ROCK CLUB - PRATO