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HAREM SCAREM + SOUL SELLER
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24/10/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
NEW AGE - RONCADE (TV)
DETTAGLI EVENTO
DYING FETUS + PSYCROPTIC + BEYOND CREATION + DISENTOMB
29/10/2017
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
https://www.facebook.com/events/793649274143073
GRUPPI
DYING FETUS +
PSYCROPTIC +
BEYOND CREATION +
DISENTOMB
NOTE
Prevendita presso tutti i circuiti autorizzati TicketOne: 26,80 euro + d.d.p.

Ingresso riservato ai soci del Circolo, tutte le info sul tesseramento le trovate qua
https://www.facebook.com/events/349306042099246/
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