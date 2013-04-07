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08/12/17
AESTHETICA
Sonorous Æon

CONCERTI

03/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA

04/12/17
DORO + GUEST TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

04/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
MURPHYS PUB - SILVI MARINA (TE)

05/12/17
MAX & IGGOR CAVALERA + OVERKILL + INSOMNIUM + GUEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

06/12/17
INSANITY ALERT
LIGERA - MILANO

07/12/17
HIM
ALCATRAZ - MILANO

07/12/17
DECLAPIDE + ANYWAY YOU LOSE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

07/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
SACRA BIRRA - SANT'AMBROGIO (TO)

07/12/17
INSANITY ALERT
LIGGIA - GENOVA

08/12/17
ARCHGOAT + BAPHOMET'S BLOOD + GUEST
TRAFFIC CLUB - ROMA
DETTAGLI EVENTO
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + ARCHGOAT + LECTERN + GUESTS
09/12/2017
KARISMA - FOGGIA
https://www.facebook.com/events/693245044215270/
NOTE
I dettagli all'interno della pagina Facebook dell'evento.
ULTIMI COMMENTI
03/12/2017 - 15:55
ABYSMAL GRIEF: disponibile un'anteprima del nuovo album
03/12/2017 - 15:28
PRIMORDIAL: prime indiscrezioni sul nuovo disco e annunciato il nuovo tour
03/12/2017 - 16:36
NERVOCHAOS: morta di tumore la chitarrista Cherry
02/12/2017 - 00:08
MYLES KENNEDY: svelati i dettagli del disco solista
02/12/2017 - 00:02
VISIONS OF ATLANTIS: a febbraio il nuovo disco, ecco i dettagli ed un video
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JUDAS PRIEST: svelata la copertina ed una breve anteprima del nuovo disco
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SUICIDAL TENDENCIES: completato il nuovo Ep
03/12/2017 - 15:08
LEE AARON: previsto ad aprile il nuovo album
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PEARL JAM: annunciato il tour europeo, tre date in Italia
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01/12/2017
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