05/10/17
IVORY TIMES
Paraboloid pt.1
06/10/17
NECROMANTE
The Magickal Presence of Occult Forces
06/10/17
MARILLION
Living In FEAR
06/10/17
PRIMITIVE MAN
Caustic
06/10/17
CRACKHOUSE
Be No One. Be Nothing
06/10/17
ANTARKTIS
Ildlaante
06/10/17
AUTOGRAPH
Get off Your Ass
06/10/17
MARILYN MANSON
Heaven Upside Down
06/10/17
LORD OF THE LOST
Swan Songs II
06/10/17
KLOGR
Keystone
04/10/17
MARILLION
TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANO
05/10/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA
06/10/17
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DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
06/10/17
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WISHLIST CLUB - ROMA
06/10/17
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TETRIS - TRIESTE
06/10/17
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06/10/17
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THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
06/10/17
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EXENZIA ROCK CLUB - PRATO
07/10/17
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ZONA ROVERI - BOLOGNA
07/10/17
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REVOLVER CLUB - SAN DONÀ DI PIAVE (VE)