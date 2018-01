DETTAGLI EVENTO DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + GLEN MATLOCK 14/02/2018 TEATRO GEOX - PADOVA www.ticketone.it GRUPPI

DROPKICK MURPHYS +

FLOGGING MOLLY +

GLEN MATLOCK NOTE

Mercoledì 14 febbraio 2018

@Teatro Geox - Padova

via Tassinari, 1



Orari TBA



Ingresso in cassa 42,00 €

Ingresso in prevendita 35,00 € + d.d.p.



Prevendite disponibili a partire da mercoledì 11 ottobre alle ore 10.00 sui circuiti Mailticket, Vivaticket, Ticketone e Bookingshow