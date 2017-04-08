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SAINT VITUS + MOS GENERATOR
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

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DEOS + ADE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

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SAINT VITUS + MOS GENERATOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

11/10/17
SHORES OF NULL + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

12/10/17
SAINT VITUS + MOS GENERATOR
BLOOM - MEZZAGO (MB)

12/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
PLANET LIVE - ROMA

12/10/17
DOMINANZ
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

13/10/17
SOEN + MADDER MORTEM
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/10/17
DOMINANZ
OLD SALOON - PEDEROBBA (TV)
DETTAGLI EVENTO
GOTR FEST
21/10/2017
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)
https://www.facebook.com/gotrfest/
GRUPPI
Bologna Violenta
Buffalo Grillz
Viscera///
Noise Trail Immersion
Paperoga
Hell Brood
NOTE
Sabato 21 ottobre 2017
@Wave Club - Misano Adriatico (RN)
via Conca, 4

Apertura porte ore 20:00
Costi ND
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