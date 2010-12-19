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TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
09/11/2017
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
http://www.jailbreakliveclub.it/
GRUPPI
Timo Kotipelto & Jani Liimatainen +
Galderia
NOTE
Giovedì 9 novembre 2017
@Jailbreak - Roma
via Tiburtina, 870

Concerto unplugged

Ingresso 15 €

Apertura Cancelli: 20.30
Inizio show: 21.30
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