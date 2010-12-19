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DETTAGLI EVENTO
CADAVERIA + GUESTS
03/11/2017
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/169291943621864/
GRUPPI
CADAVERIA +
ADES NUMEN +
ASMOD
NOTE
Venerdì 3 novembre 2017
@Centrale Rock Pub - Erba (CO)
via Cascina California, 8

Ingresso 6 euro
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