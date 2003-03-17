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SAILING TO NOWHERE + GUESTS
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ZAZZA BAR DI MIGLIA - CARPI (MO)

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VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

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EAGLEHEART + GUESTS
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

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DETTAGLI EVENTO
EAGLEHEART + GUESTS
20/10/2017
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
https://www.facebook.com/search/top/?q=cg%20-%20comunit%C3%A0%20giovanile
GRUPPI
EAGLEHEART +
DARK AGES +
HELL'S CROWS
NOTE
Venerdì 20 ottobre 2017
@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Ingresso gratuito con tessera ACSI
Costo tessera 10 euro

Apertura porte ore 20:30
Inizio concerti ore 21:30
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