08/02/18
LUCKY BASTARDZ
Be the One
09/02/18
VOODOO CIRCLE
Raised On Rock
09/02/18
THE ATLAS MOTH
Coma Noir
09/02/18
THERION
Beloved Antichrist
09/02/18
CORAM LETHE
In Absence
09/02/18
THE RAZ
The Raz
09/02/18
TONY TEARS
Demons Crawl At Your Side
09/02/18
HARMS WAY
Posthuman
09/02/18
KING WITCH
Under the Mountain
09/02/18
RUMAHOY
The Triumph Of Piracy
03/02/18
PROG IN ROMA
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/02/18
BAFFODORO + UMBRA NOCTIS + AVOID THE LIGHTS + GUEST
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO (BS)
03/02/18
SPEED KILLS + 4-DIMENSIONAL RAGE + GUESTS
CIRCOLO AZIENDALE BREDA - PISTOIA
03/02/18
BITTERPILL MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB - MILANO
04/02/18
36 CRAZYFISTS
LEGEND CLUB - MILANO
08/02/18
PESTILENCE + REBAELLIUN
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/02/18
DESPITE EXILE + BLEED SOMEONE DRY + GUESTS
EXENZIA CLUB - PRATO
09/02/18
PESTILENCE + REBAELLIUN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
10/02/18
METALLICA + KVELERTAK
PALA ALPITOUR - TORINO
10/02/18
CORAM LETHE + SUICIDAL CAUSTICITY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)