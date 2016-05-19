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19/02/18
RHAPSODY + BEAST IN BLACK
ORION LIVE - CIAMPINO (RM)
DETTAGLI EVENTO
SEPULTURA + OBSCURA + GOATWHORE + FIT FOR AN AUTOPSY
27/02/2018
ORION LIVE - CIAMPINO (RM)
https://www.facebook.com/events/126823844687851/?active_tab=about
GRUPPI
Sepultura +
Obscura +
Goatwhore +
Fit For An Autopsy
NOTE
Orari e costi N.D.
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