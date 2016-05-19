17/02/18
REVENGER
The New Mythology Vol. 1
21/02/18
REACH
The Great Divine
21/02/18
CANDLE
The Keeper/s Curse
23/02/18
NECROPANTHER
Eyes of Blue Light
23/02/18
DUKES OF THE ORIENT
Dukes Of The Orient
23/02/18
KILLING GANDHI
Aspirations of Failure
23/02/18
ARMORED DAWN
Barbarians In Black
23/02/18
OBLIVION (FRA)
Resilience
23/02/18
TENGGER CAVALRY
Cian Bi
23/02/18
THUNDERMOTHER
Thundermother
17/02/18
RHAPSODY + BEAST IN BLACK
ZONA ROVERI - BOLOGNA
17/02/18
DESPISED ICON + ARCHSPIRE + MALEVOLENCE + VULVODYNIA
VIDIA CLUB - CESENA
17/02/18
AERODYNE + STRAY BULLETS
GRINDHOUSE - PADOVA
17/02/18
INFERNAL ANGELS + HELLSTEPS
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
17/02/18
JETTASANGU FEST
RAMBLAS DISCO PUB - CATANIA
17/02/18
JUGGERNAUT + ZALESKA
WISHLIST CLUB - ROMA
18/02/18
RHAPSODY + BEAST IN BLACK
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
18/02/18
AERODYNE + STRAY BULLETS
MEETING PUB - BORNO (BS)
18/02/18
RAM + PORTRAIT + TRIAL
ARCI TOM - MANTOVA
19/02/18
RHAPSODY + BEAST IN BLACK
ORION LIVE - CIAMPINO (RM)