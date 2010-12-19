28/10/17
BLUT AUS NORD
Deus Salutis Meæ
30/10/17
IXION
Return
31/10/17
AUTUMN EYES
Ending Life Slowly
31/10/17
MONUMENT OF MISANTHROPY
Capital Punisher
01/11/17
ANIMA DAMNATA
Nefarious Seed Grows to Bring Forth Supremacy of the Beast
02/11/17
MORTUARY DRAPE
30th Anniversary Show (DVD)
03/11/17
ADIMIRON
Et Liber Eris
03/11/17
LIKE MOTHS TO FLAMES
Dark Divine
03/11/17
MOONSPELL
1755
03/11/17
BLUES PILLS
Lady in Gold Live in Paris
28/10/17
MOGWAI
ATLANTICO - ROMA
28/10/17
DEAD KENNEDYS
CROSSROADS CLUB - ROMA
28/10/17
PARADISE LOST + PALLBEARER + SINISTRO
PHENOMENON - FONTANETO D AGOGNA (NO)
28/10/17
DRAGONFORCE + TWILIGHT FORCE + SAILING TO NOWHERE
SERRAGLIO - MILANO
28/10/17
ZAUM + FIREBREATHER
EKIDNA - CARPI (MO)
28/10/17
IMPURE WILHELMINA + YELLOW KINGS
TETRIS - TRIESTE
28/10/17
EXPLORER + MEANWHILE IN TUSCANY
BE MOVIE - SANT' ILARIO D'ENZA (RE)
28/10/17
MORTUARY DRAPE + IMAGO MORTIS + KULT + UNCTORIS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
28/10/17
ON-OFF + BULLET PROOF
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
29/10/17
MOGWAI
ESTRAGON - BOLOGNA