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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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FIREWIND + DRAGONHAMMER + GUESTS
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ROCK OUT - BRESCIA

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ANGELO AZZURRO - GENOVA

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DEAD KENNEDYS
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PARADISE LOST + PALLBEARER + SINISTRO
PHENOMENON - FONTANETO D AGOGNA (NO)
DETTAGLI EVENTO
LIONSOUL + LACHESIS + VALAR MORGHULIS
04/11/2017
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
https://www.facebook.com/theonelivemusic.cassano/
GRUPPI
LIONSOUL +
LACHESIS +
VALAR MORGHULIS
NOTE
Sabato 4 novembre 2017
@The One - Cassano d'Adda (MI)
piazza Gobetti

Concerti dalle ore 21:00
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