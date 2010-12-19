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SAILING TO NOWHERE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
ON-OFF + BULLET PROOF
28/10/2017
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
https://www.facebook.com/events/154583338452510/
GRUPPI
On-Off +
Bullet Proof
NOTE
Sabato 28 ottobre 2017
@Centrale Rock Pub - Erba (CO)
via Cascina California, 9

Concerti dalle ore 22:00
Ingresso gratuito

I Bullet Proof registreranno audio e video della serata per una pubblicazione futura, di cui ancora non si conoscono i dettagli.
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