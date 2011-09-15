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01/12/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
LOCOMOTIV - BOLOGNA

01/12/17
IMPIETY + NECROWRETCH + GUEST
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EPICA + VUUR + MYRATH
ESTRAGON - BOLOGNA

01/12/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

01/12/17
DESPITE EXILE + GUEST
DEFRAG - ROMA

01/12/17
HEXIS + WALK THROUGH FIRE + SCORNTHROATS + VULTUR
EIGHT MUSIC CLUB - CAGLIARI

01/12/17
THE RUMJACKS
BLOOM - MEZZAGO (MB)

02/12/17
IMPIETY + NECROWRETCH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

02/12/17
DESPITE EXILE + GUEST
CSOA SPARTACO - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

02/12/17
WITCHES OF DOOM + SATORI JUNK + CHRONIC HANGOVER
DEFRAG - ROMA
DETTAGLI EVENTO
XANDRIA (ANNULLATO! )
08/12/2017
LEGEND CLUB - MILANO
www.mailticket.it
GRUPPI
XANDRIA +
SECRET RULE+
ELEGY OF MADNESS +
HYPERSONIC
NOTE
Concerto annullato
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30/11/2017 - 18:28
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MALEVOLENT CREATION: ufficializzata la nuova line-up
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