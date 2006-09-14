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DETTAGLI EVENTO
NECROCOMMAND + VEXOVOID + HERCESIS
12/11/2017
BIRRERIA HB - AGLIANA (PT)
https://www.facebook.com/events/179742495934878
GRUPPI
THRASH DEATH NIGHT OF TERROR - con:
NecroCommand +
Vexovoid +
Hercesis
NOTE
Domenica 12 novembre 2017
@Birreria HB - Agliana (PT)
via Ferrucci, 14

Ingresso gratuito

Cena dalle ore 20:00
Concerti dalle ore 22:00
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