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LIONSOUL + LACHESIS + VALAR MORGHULIS
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DAWN OF MEMORIES + STONEDRIFT
ARCI MARASMA 51 - CODISOTTO DI LUZZARA (RE)

04/11/17
LOGICAL TERROR + SICKRET
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

05/11/17
H.E.A.T + DEGREED + BLACK DIAMONDS
LEGEND CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
LOGICAL TERROR + SICKRET
04/11/2017
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
https://www.facebook.com/events/482952922051925/
GRUPPI
Logical Terror +
Sickret
NOTE
Sabato 4 novembre 2017
@CG - Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Inizio concerti ore 22:00
Ingresso gratuito con tessera ACSI
Costo tessera 10 euro
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