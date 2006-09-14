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BLUE ROSE SALOON - MILANO

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CADAVERIA + GUESTS
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LOGICAL TERROR + SICKRET
AQUARAGIA - MIRANDOLA (MO)

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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

04/11/17
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CELLAR THEORY - NAPOLI

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LIONSOUL + LACHESIS + VALAR MORGHULIS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

04/11/17
DAWN OF MEMORIES + STONEDRIFT
ARCI MARASMA 51 - CODISOTTO DI LUZZARA (RE)

04/11/17
LOGICAL TERROR + SICKRET
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

05/11/17
H.E.A.T + DEGREED + BLACK DIAMONDS
LEGEND CLUB - MILANO

05/11/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)
DETTAGLI EVENTO
UNSYLENCE + ACT OF DEPARTURE + WAVES IN AUTUMN
10/11/2017
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ASRIZIO (VA)
https://www.facebook.com/CG.vicoloCarpi5/?ref=br_rs
GRUPPI
UNSYLENCE +
ACT OF DEPARTURE +
WAVES IN AUTUMN
NOTE
Venerdì 10 novembre 2017
@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Ingresso gratuito con tessera ACSI
Costo tessera 10 euro con consumazione, valida tutto l'anno
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01/11/2017 - 09:46
ENTOMBED: a breve in uscita il live registrato a Malmö lo scorso anno
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02/11/2017 - 21:13
VITAL REMAINS: morto l'ex-cantante Scott Wily
01/11/2017 - 19:45
JOE SATRIANI: disponibile un nuovo brano
02/11/2017 - 15:49
IRON SAVIOR: ascolta la nuova versione di 'Riding On Fire'
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ANNIHILATOR: online il lyric video di 'One To Kill'
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