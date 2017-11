DETTAGLI EVENTO 6TH COUNTED MURDER + KALIAGE 24/11/2017 THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI) https://www.facebook.com/events/2780371675521492/ GRUPPI

6TH COUNTED MURDER +

KALIAGE NOTE

Pre-release party dei nuovi album di prossima pubblicazione delle due band. Entrambi i gruppi eseguiranno in anteprima buona parte dei brani attualmente in fase di registrazione.



Venerdì 24 novembre 2017

@The One - Cassano d'Adda (MI)

piazza Gobetti



Ingresso 5 euro



Inizio concerti ore 22:00