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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ASRIZIO (VA)

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THE WALL CLUB - PIACENZA
DETTAGLI EVENTO
CELESTIA + IMAGO MORTIS + BLAZE OF SORROW
18/11/2017
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
https://www.facebook.com/events/280366429141208/
GRUPPI
CELESTIA +
IMAGO MORTIS +
BLAZE OF SORROW
NOTE
Sabato 18 novembre 2017
@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Inizio concerti ore 21:00
Ingresso gratuito riservato ai soci ACSI
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