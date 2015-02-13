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Deliverance from the Godless Void

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THE ERKONAUTS
I Shall Forgive

CONCERTI

09/11/17
OMNIUM GATHERUM + SKALMOLD +STAM1NA
LEGEND CLUB - MILANO

09/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

09/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

09/11/17
W.A.S.P. + BEAST IN BLACK + RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

10/11/17
WEDNESDAY 13
LEGEND CLUB - MILANO

10/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

10/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
OFFICINE SONORE - VERCELLI

10/11/17
HARDCORE SUPERSTAR + FOZZY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

10/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
UFO BRUNECK - BRUNICO (BZ)

10/11/17
PROFANAL + GUESTS
TITTY TWISTER - FIRENZE
DETTAGLI EVENTO
MARCHE FUNEBRE + TETHRA + GUESTS
10/11/2017
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
https://www.facebook.com/events/230349814162911/
GRUPPI
Marche Funèbre (Doom/Death - BE)
Tethra (Melancholic Doom/Death - ITA)
Nyx (Black Metal - ITA)
NOTE
Venerdì 10 novembre 2017
@Padiglione 14 - Collegno (TO)
Corso Pastrengo, 40

Apertura ore 21.30
Ingresso 7€
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