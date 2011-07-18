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DETTAGLI EVENTO
ROTTING CHRIST + CARACH ANGREN + SVART CROWN
13/02/2018
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
http://www.metallized.it/%22https://www.facebook.com/events/2002083156702361/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surf
GRUPPI
Rotting Christ +
Carach Angren +
Svart Crown
NOTE
Costi ed orari TBA
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