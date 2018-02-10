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BLACK LABEL SOCIETY + guest
16/03/2018
ALCATRAZ - MILANO
GRUPPI
Black Label Society +
special guest
NOTE
Apertura porte: ore 18.30
Inizio concerti: ore 19.15

Prezzo del biglietto in prevendita: €30,00
Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €35,00

Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 3 novembre.
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