14/11/17
NO AMNESTY
Psychopathology
17/11/17
MALVENTO
Pneuma
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HUMANASH
Reborn from the Ashes
17/11/17
IMPERIOUS
Tales Of Woe - The Journey Of Odysseus - Part I: From Ilion To Hades
17/11/17
OBLIVION
The Path Towards
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THE ADICTS
And It Was So!
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ales Of Woe - The Journey Of Odysseus - Part II: From Hades To Ithaca
17/11/17
NIGHT OF SUICIDE
Broken
17/11/17
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V: The Inside Scriptures
11/11/17
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CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
11/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + BABEL FISH + ONE GLASS EYE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
11/11/17
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11/11/17
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NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA
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MIDIAN LIVE - CREMONA
11/11/17
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ASRIZIO (VA)
11/11/17
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BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
12/11/17
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ORION LIVE - CIAMPINO (RM)
12/11/17
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TEATRO AURORA - MARGHERA (VE)