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L.A. GUNS + STONE TRIGGER
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18/11/2017
MOLIN DE PORTEGNACH - FAVER (TN)
GRUPPI
ANIMAE SILENTES +
VORTIKA
NOTE
Sabato 18 novembre 2017
@Molin de Portegnach - Faver (TN)
via Portegnago, 1

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21:30
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