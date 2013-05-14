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1996 - 2017 vinyl box set

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Back With a Vengeance

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CRADLE OF FILTH + MOONSPELL
ZONA ROVERI - BOLOGNA

13/02/18
ROTTING CHRIST + CARACH ANGREN + SVART CROWN
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

14/02/18
METALLICA + KVELERTAK
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

14/02/18
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + GLEN MATLOCK
TEATRO GEOX - PADOVA

15/02/18
THE FACELESS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

16/02/18
STARSICK SYSTEM + FAKE IDOLS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)

16/02/18
DESPITE EXILE
BOCCIODROMO - VICENZA

16/02/18
AERODYNE + NASTYVILLE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO

16/02/18
DISTRUZIONE + RESUMED + BLOODTANK
TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA (CH)

16/02/18
HEARTLESS + TYRANT + WINE GUARDIAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
DETTAGLI EVENTO
ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + FORGED IN BLOOD + URAL
23/02/2018
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
http://www.facebook.com/events/873253789510792/
GRUPPI
ANGEL WITCH +
ANGEL MARTYR +
FORGED IN BLOOD +
URAL
NOTE
Orari e costi N.D.
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