DETTAGLI EVENTO THE DANGER + MOTEL NOIRE + DAVIDE LO SURDO 02/12/2017 OLD SALOON - PEDEROBBA (TV) https://www.facebook.com/events/1986209451629430/ GRUPPI

THE DANGER +

MOTEL NOIRE +

DAVIDE LO SURDO NOTE

Sabato 2 dicembre 2017

@Old Saloon - Pederobba (TV)

via Feltrina, 19



Ingresso gratuito

Apertura locale ore 17:00

Inizio concerti ore 22:00