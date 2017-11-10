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IMPIETY + NECROWRETCH + GUEST
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EPICA + VUUR + MYRATH
ESTRAGON - BOLOGNA

01/12/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

01/12/17
DESPITE EXILE + GUEST
DEFRAG - ROMA

01/12/17
HEXIS + WALK THROUGH FIRE + SCORNTHROATS + VULTUR
EIGHT MUSIC CLUB - CAGLIARI

01/12/17
THE RUMJACKS
BLOOM - MEZZAGO (MB)

02/12/17
IMPIETY + NECROWRETCH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

02/12/17
DESPITE EXILE + GUEST
CSOA SPARTACO - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

02/12/17
WITCHES OF DOOM + SATORI JUNK + CHRONIC HANGOVER
DEFRAG - ROMA
DETTAGLI EVENTO
MINDFEELS + SOUL SELLER
08/12/2017
NED KELLY AUSTRALIAN PUB - VIGLIANO BIELLESE (BI)
https://www.facebook.com/Australian-Pub-Ned-Kelly-166587290021268/
GRUPPI
Mindfeels +
Soul Seller
NOTE
Venerdì 8 dicembre 2017
@Ned Kelly Australian Pub - Vigliano Biellese (BI)

Mindfeels: release party dell'album XXenty, in uscita il 17 novembre per l'etichetta Art Of Melody Music

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:30

Prenotazione tavoli al numero 015 510041
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